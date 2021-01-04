«Отдам эмбрион»: жена Виторгана готова помочь бездетным 

Супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик в эфире программы «Судьба человека» заявила о готовности помочь бездетным парам завести ребенка. По ее словам, у нее с мужем есть здоровые половые клетки, которые можно использовать для зачатия.

Млодик подчеркнула, что отлично понимает бездетных женщин, поскольку сама долгое время не могла завести ребенка, хотя всю жизнь хотела этого. Первый брак слишком быстро разрушился, затем у жены Виторгана диагностировали онкологическое заболевание, и медики запретили ей рожать.

В браке с артистом мечту удалось реализовать. В настоящее время звездная пара воспитывает двух дочерей. При этом оба не скрывают, что воспользовались услугами суррогатной матери. По словам Млодик, главное — то, что их дети — их кровь.

«У нас еще остались клетки. Если надо кому-то отдать эмбрион, мы бы отдали», — отметила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ирина Млодик ответила на критику рождения детей в позднем возрасте. Жене Виторгана — 58 лет, ее супругу — 81 год, старшей дочери Этель 2 года, младшей Кларе — полтора года. Ирина прокомментировала негативные отзывы хейтеров, которые стараются пристыдить пожилых родителей, которые, по их словам, тешат собственное самолюбие, не задумываясь о будущем детей. По ее словам, за оставшиеся годы жизни её и супруга их дети получат больше, чем многие другие.

При этом сам Виторган в одном из интервью подчеркивал, что не прочь был бы завести ещё одного ребенка. Актёр отметил, что они с супругой готовы воспользоваться услугами суррогатной матери. При этом артист подчеркнул, что пол будущего младенца для него не важен.