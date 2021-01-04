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Стало известно, с кем отдыхает Гагарина на Мальдивах 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Стало известно, с кем отдыхает Гагарина на Мальдивах
Фото: Instagram
Певица Полина Гагарина и саунд-продюсер ChinKong, 47-летний Владимир Чиняев, публикуют в соцсетях фотографии с одного и того же курорта на Мальдивах. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
Как ранее сообщал «Рамблер», в конце 2020 года Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков оформили развод. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых. Тем не менее, Гагарина все же сумела вывезти обоих своих детей за границу.
Журналисты обратили внимание на то, что певица улетела на отдых не только с детьми, но и взяла с собой Владимира Чиняева, с которым ей приписывают роман.
О том, что пара отдыхает вместе, свидетельствуют публикации Гагариной и Чиняевым в соцсетях фотографий и видеороликов с Мальдив. Так, певица в сторис продемонстрировала голубой бассейн на мальдивской вилле и ножки дочери Мии, топчущие белоснежный песок на пляже. А продюсер похвастался роскошным видом на океан, сняв видео с террасы дома.
При этом Гагарина упоминала, что планирует отдохнуть в Anantara Kihavah Maldives Villas. Стоимость виллы, расположенной на атолле Баа, по самым скромным подсчетам обходится от 300 тысяч рублей в сутки, пишет газета.
По данным издания, Гагарина и Чиняев, который старше артистки на 14 лет, сотрудничают на протяжении долгого времени. Они вместе записали несколько треков.
О Чиняеве известно немного — он ведет непубличный образ жизни и сотрудничает с рядом артистов, в том числе с группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. До недавнего времени продюсер был женат и воспитывал двоих детей.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Дмитрий Исхаков , Анжелика Варум , Полина Гагарина , Комсомольская правда
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