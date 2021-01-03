Исхаков задолжал почти 100 тысяч налоговой

По информации издания, задолженность образовалась из-за неоплаченного транспортного налога в 2017 и 2018 годах. В 2017 году Исхакову пришли платежки за зарегистрированные на его имя автомобили на 28 и 37 тысяч рублей, а в 2018-м — на 12 тысяч. По обеим платежкам накопились пени, которые продолжают увеличиваться с каждым днем.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ узнали сумму задолженности перед ФНС других российских знаменитостей. Так, балерина Анастасия Волочкова недоплатила налогов на 311 тысяч рублей, адвокат Эльман Пашаев накопил просроченных платежей на сумму 552 тысячи рублей, рэпер Тимати должен государству 406 тысяч рублей, а его коллега Джиган недоплатил Федеральной налоговой службе 184 тысячи рублей.