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Москва

Стало известно о долге Исхакова 

Вероника Полынина 47 минут назад
Исхаков задолжал почти 100 тысяч налоговой
Фото: Instagram
Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков накопил долгов по налогам на сумму 94 тысячи рублей, выяснила «Комсомольская правда».
По информации издания, задолженность образовалась из-за неоплаченного транспортного налога в 2017 и 2018 годах. В 2017 году Исхакову пришли платежки за зарегистрированные на его имя автомобили на 28 и 37 тысяч рублей, а в 2018-м — на 12 тысяч. По обеим платежкам накопились пени, которые продолжают увеличиваться с каждым днем.
Как писал «Рамблер», ранее СМИ узнали сумму задолженности перед ФНС других российских знаменитостей. Так, балерина Анастасия Волочкова недоплатила налогов на 311 тысяч рублей, адвокат Эльман Пашаев накопил просроченных платежей на сумму 552 тысячи рублей, рэпер Тимати должен государству 406 тысяч рублей, а его коллега Джиган недоплатил Федеральной налоговой службе 184 тысячи рублей.
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Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Тимати , Дмитрий Исхаков , Анастасия Волочкова , Полина Гагарина , Федеральная налоговая служба , Комсомольская правда
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