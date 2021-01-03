Собчак назвала рисунок Исхакова послеразводным комиксом

Он опубликовал в «сториз» свой карандашный рисунок с изображенной на нем семьей: мужчиной, женщиной, мальчиком и маленькой девочкой. При этом мужчина на рисунке напоминает самого Исхакова, а женщина — его бывшую супругу Полину Гагарину. Исхаков указал в публикации, что рисование «отключает мозг» и является прекрасной терапией.

Ксения Собчак отреагировала на рисунок ироничным комментарием. По ее словам, Исхаков отказывается говорить о разводе с Гагариной, но будет демонстрировать публике «послеразводный комикс».

«Ну как минимум оригинально», — оценила телеведущая.

Как ранее сообщал «Рамблер», в конце 2020 года Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков оформили развод. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых. Тем не менее, Гагарина все же сумела вывезти дочь за границу.