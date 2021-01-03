Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Бородина развеяла иллюзии о судьбе закрытой телестройки 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Бородина развеяла иллюзии о судьбе закрытой телестройки
Фото: Instagram
Ксения Бородина проработала на проекте «Дом-2» целых 17 лет. То есть, почти полжизни — телеведущей 37.
Конечно, телестройка занимала огромное место в ее жизни. Ксения крайне огорчена тем, что реалити-шоу на ТНТ завершено, и она переживает за судьбу его участников. Они стали без малого ее второй семьей.
Об этом пишет СтарХит.

«На моих глазах почти 300 человек временно остались без работы, ушли пока в отпуск. Надолго ли — непонятно! Вы думаете, над такими вещами можно шутить? Я с этими людьми с 20 лет была вместе», — огорченно заявила телезвезда.

В СМИ и социальных сетях было много разговоров о том, что проект не закрывают совсем, а его перекупит другой телеканал.
Однако Бородина уверенно говорит, что не стоит выдавать желаемое за действительное и что пока желающих приютить телестройку не нашлось.

«Меня бесит, когда пишут, что нас кто-то купил, и мы специально всех обманываем! Если где-то будет идти „ДОМ-2“, я об этом сразу напишу», — пообещала Ксения.

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая возмущена поведением людей, ранее имевших отношение к телестройке и имевших от этого доход и прочие бонусы, а теперь злорадно поливающих проект грязью.
Ксения напророчила им кармическое наказание. Которое обязательно всех настигнет.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение