Бородина развеяла иллюзии о судьбе закрытой телестройки 

Ксения Бородина проработала на проекте «Дом-2» целых 17 лет. То есть, почти полжизни — телеведущей 37.

Конечно, телестройка занимала огромное место в ее жизни. Ксения крайне огорчена тем, что реалити-шоу на ТНТ завершено, и она переживает за судьбу его участников. Они стали без малого ее второй семьей.

«На моих глазах почти 300 человек временно остались без работы, ушли пока в отпуск. Надолго ли — непонятно! Вы думаете, над такими вещами можно шутить? Я с этими людьми с 20 лет была вместе», — огорченно заявила телезвезда.

В СМИ и социальных сетях было много разговоров о том, что проект не закрывают совсем, а его перекупит другой телеканал.

Однако Бородина уверенно говорит, что не стоит выдавать желаемое за действительное и что пока желающих приютить телестройку не нашлось.

«Меня бесит, когда пишут, что нас кто-то купил, и мы специально всех обманываем! Если где-то будет идти „ДОМ-2“, я об этом сразу напишу», — пообещала Ксения.

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая возмущена поведением людей, ранее имевших отношение к телестройке и имевших от этого доход и прочие бонусы, а теперь злорадно поливающих проект грязью.

Ксения напророчила им кармическое наказание. Которое обязательно всех настигнет.