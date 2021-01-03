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Москва

Рассекречено имя возлюбленного Полины Гагариной 

Ирина Лебедева 1 час назад
Рассекречено имя возлюбленного Полины Гагариной
Фото: РИА Новости
Как известно, Полина Гагарина с детьми и не названным и не показанным публике спутником улетела отдыхать на Мальдивы.
Этот факт взбесил ее бывшего супруга, Дмитрия Исхакова, который возмущенно заявил, что их общий ребенок летит в компании с человеком, «статус которого совершенно не ясен», и что лично он никогда бы не «взял ребенка на отдых с условной любовницей».
Исхаков запретил экс-супруге вывозить дочь за рубеж, однако Гагарина не прислушалась к его мнению.
Что же касается таинственного мужчины, то его личность рассекретили авторы Телеграм-канала «Только никому».
По их данным, это саунд-продюсер Владимир Чиняев.
И Полина, и Владимир публикуют фотографии с одного и того же курорта, а слухи о том, что у них завязался роман, появились в сети еще летом прошлого года.
Они вместе записывали песни, и рабочие отношения в итоге переросли в романтические.
Чиняев — человек не публичный, поэтому о его жизни в широком доступе информации почти нет.
Как ранее писал «Рамблер», под конец 2020 года Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях».
Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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