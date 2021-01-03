Рассекречено имя возлюбленного Полины Гагариной 

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Как известно, Полина Гагарина с детьми и не названным и не показанным публике спутником улетела отдыхать на Мальдивы

Этот факт взбесил ее бывшего супруга, Дмитрия Исхакова , который возмущенно заявил, что их общий ребенок летит в компании с человеком, «статус которого совершенно не ясен», и что лично он никогда бы не «взял ребенка на отдых с условной любовницей».

Исхаков запретил экс-супруге вывозить дочь за рубеж, однако Гагарина не прислушалась к его мнению.

Что же касается таинственного мужчины, то его личность рассекретили авторы Телеграм-канала «Только никому».

По их данным, это саунд-продюсер Владимир Чиняев.

И Полина, и Владимир публикуют фотографии с одного и того же курорта, а слухи о том, что у них завязался роман, появились в сети еще летом прошлого года.

Они вместе записывали песни, и рабочие отношения в итоге переросли в романтические.

Чиняев — человек не публичный, поэтому о его жизни в широком доступе информации почти нет.

Как ранее писал «Рамблер», под конец 2020 года Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым.

Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях».

Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых.