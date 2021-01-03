Итальянцы оценили шоу Урганта «Ciao, 2020!»

Иван Ургант к Новому году сделал специальный выпуск шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!".

Не успели отгреметь новогодние салюты, как к Ивану пришла международная слава. Об этом рассказывает ТАСС.

"Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы, — признался Ургант. — Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Об этом написали крупные итальянские издания: и Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica".

Идею для спецвыпуска юмористам дали всем известные итальянские фестивали.

"Мы ориентировались на собственное ощущение от старых итальянских музыкальных фестивалей. И потом, мы очень любим эту музыку».

Все артисты были переименованы на итальянский манер, также были переписаны их песни.

Итальянские СМИ сразу назвали новогоднее шоу, исполненное на пародийном итальянском, «культовым».

«Смесь цветов в духе времени сорокалетней давности, использование словесного запаса, которого нет даже в "Рокки-4", эпохальный хор ряженых в париках, очках, с невероятным макияжем, наклеенными усами — все создает невероятную атмосферу», — пишет Il Fatto Quotidiano.

В итальянском сегменте Фейсбука спорят о том, не слишком ли сильны намеки юмористов на темные стороны жизни страны.

Впрочем, голоса критиков — в меньшинстве. Большинство комментаторов считает, что программа сделана профессионально, а шутки — веселые.

Как ранее сообщал «Рамблер», Иван Ургант решился на трансформацию имиджа в финальный день уходящего 2020 года.

Шоумен побрил налысо половину головы, на второй половине волосы остались, как и были. Фотографию, запечатлевшую Ивана Урганта в новом образе, он разместил в Instagram.

Телеведущий считает, что прическа символизирует собой прошлый год, который почти все считают невероятно трудным.