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Москва

Дочь Агутина и Варум стала гражданкой США 

Майк Габриелян 53 минуты назад
Дочь Агутина и Варум стала гражданкой США
Фото: Instagram
Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум официально стала гражданкой США. В инстаграме 21-летняя Елизавета написала, что получила американский паспорт.
Известно, что девушка живет в Майами у родителей Анжелики, которые перебрались туда еще в начале 2000-х. Елизавета выступает в составе музыкальной группы, пока не снискавшей популярности. Девушка встречается с американцем.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Леонид Агутин в беседе с журналистами назвал представителей отечественного шоу-бизнеса «нищебродами» — в сравнении с их западными коллегами.
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Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Анжелика Варум
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