Дочь Агутина и Варум стала гражданкой США 

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум официально стала гражданкой США. В инстаграме 21-летняя Елизавета написала, что получила американский паспорт.
Известно, что девушка живет в Майами у родителей Анжелики, которые перебрались туда еще в начале 2000-х. Елизавета выступает в составе музыкальной группы, пока не снискавшей популярности. Девушка встречается с американцем.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Леонид Агутин в беседе с журналистами назвал представителей отечественного шоу-бизнеса «нищебродами» — в сравнении с их западными коллегами.