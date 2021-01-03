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Москва

Анохина спровоцировала скандал с бывшими мужьями 

Ирина Лебедева 1 час назад
Анохина спровоцировала скандал с бывшими мужьями
Фото: Instagram
Айза Анохина, она же Долматова, на Новый год воплотила весьма странную идею.
Она собрала за одним столом своих бывших мужей — рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и бизнесмена Дмитрия Анохина, а также нынешнего бойфренда Олега Майами.
Почему на этом празднике жизни был нынешний — понятно. Почему пришли бывшие? Видимо, не смогли отказать в ситуации «детям на Новый год нужен отец рядом».
Логично, что веселой и дружной компании не получилось.
Получился скандал.
Блогер Лена Миро в свойственной ей едкой манере высмеяла новогодние посиделки Айзы.

«Свой Новый год Айзочка организовала, хоть и не была там, в лучших традициях дома 2 — манипулируя детьми собрала бывших в одном месте с нынешним. Зачем? Чтобы почувствовать себя маткой пчелиного улья — стареющей женщине быть в эпицентре внимания очень приятно», — написала она в своем ЖЖ.

Миро вообще ждала, что дело закончится пьяной резней.

«Люди собрались импульсивные, некоторые принимали наркотики в прошлом. Один муж — Гуф — приехал с подругой. Другой — сёрфер Дима — тоже вспыльчивый бизнесмен».

Но в итоге до драки дело не дошло. Дошло только до ругани.
Первой не выдержала девушка Гуфа, с самого начала чувствовавшая себя в чужом пиру похмельем.
Потом в бурное обсуждение происходящего включились прочие участники застолья. Видимо, самым шумным, как и можно было ожидать, был Гуф. Айза позднее жаловалась на него в своей соцсети.
Миро посочувствовала девушке рэпера, у которой был испорчен Новый год. А Айзе дала совет больше не манипулировать своими бывшими и нынешними мужчинами, прикрываясь счастьем детей.
Поскольку все может закончиться гораздо хуже.
Как ранее писал «Рамблер», Айза Анохина и Олег Майами закрутили роман меньше года назад.
При этом у пары непростые отношения. То они расходятся, то сходятся опять.
Олег покорен тем, что Айза дает ему полную свободу, Анохина же считает возлюбленного несколько инфантильным, но ей очень нравится, как она нашел общий язык с ее сыновьями.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гуф , Айза Анохина , Дмитрий Анохин
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