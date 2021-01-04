Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Итальянцы поспорили из-за шоу «Вечерний Ургант» 

Москва24 и ещё 8 1 час назад
Итальянцы поспорили из-за шоу «Вечерний Ургант»
Фото: youtube.com/Вечерний Ургант
Новогодний выпуск передачи "Вечерний Ургант", в котором спародировали эстрадные шоу 80-х годов, вызвал споры у итальянцев. Шоу заметили как обычные итальянские пользователи, так и СМИ. У большей части оно вызвало восторг, пишет издание Il Fatto Quotidiano. Так, например, газета La Repubblica охарактеризовала шоу как комичный шедевр и гротескную сатиру.
При этом Ивана Урганта итальянские медиа назвали "ведущим международного уровня" и сравнили с популярными в Италии шоуменами Карло Конти и Амадеусом, а также комиком Фиорелло, отмечает Il Messaggero.
В то же время некоторые итальянцы посчитали, что в Италии такое шоу вызвало бы скандал, так как оно "неполиткорректно". В частности, портал tgcom24 счел, что русские высмеивают итальянское телевидение. Сам Ургант отметил, что уже знает о реакции ведущих итальянских СМИ. Он рассказал, что послал видео нескольким итальянским знакомым, а они ответили, что уже его видели. По его мнению, причина успеха шоу в том, что оно делалось с большой любовью к Италии, а на подготовку программы его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали. "Что меня порадовало, так это то, что многие итальянцы стали писать, что они очень любят Россию, и размещать изображение нашего флага", — сказал он ТАСС.
Опубликованное на YouTube видео за несколько дней набрало более четырех миллиона просмотров и попало в российские и итальянские тренды.
Специальный выпуск, названный Ciao, 2020! ("До свидания, 2020!"), был оформлен на итальянский манер. Названия всех групп и имена артистов были изменены. Так, Ургант стал Джованни Урганти. Участие в шоу приняли Ольга Бузова, Егор Крид, Little Big и другие звезды.
Годом ранее Ургант пошутил на шоу, которое вышло 7 января, про Иисуса Христа. В Госдуме предложили возбудить уголовное дело и лишить его российского гражданства. После этого ведущий принес извинения.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
Москва24: последние новости
В Москве госпитализировали Бари Алибасова В Москве госпитализировали Бари Алибасова Гостем "Ночной смены" станет писатель Сергей Минаев Гостем "Ночной смены" станет писатель Сергей Минаев Супруга Василия Ланового рассказала о его самочувствии Супруга Василия Ланового рассказала о его самочувствии
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Крид , Иисус Христос , Иван Ургант , Ольга Бузова , Госдума , ИТАР-ТАСС , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение