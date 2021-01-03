Валерия рассказала о катастрофе в шоу-бизнесе 

Певица Валерия решила объяснить людям, что сейчас происходит в шоу-бизнесе. Свое мнение она высказала изданию «Собеседник».

«Люди не понимают, что индустрия шоу-бизнеса страдает вся целиком и полностью. Кто-то пытается хохмить: мол, бедные-несчастные артисты сухари последние догрызают. А ведь на самом деле в нашей индустрии трудится огромное количество людей. Артисты — это только верхушка айсберга. Если не будем работать мы, то останутся без зарплат и другие люди, которые задействованы в организации и проведении наших выступлений».

Певица приводит примеры:

«Есть огромное количество разных компаний, которые занимаются установкой светового и звукового оборудования. Соответственно они сейчас тоже не востребованы. Операторы, техники, световики — все сидят без работы. Катастрофическая ситуация на самом деле! Как людям жить? Ведь платить зарплату всем невозможно. Я не понимаю, как выживут концертные залы и театры.

Никто этого не понимает. Все шишки сейчас летят на артистов. Будто они виноваты, что в нашей индустрии беда!»

Семья самой Валерии не бедствует. Равно как и известные, давно состоявшиеся артисты — у них почти у всех есть запас на черный день. Он не бесконечен, но дает возможность держаться на плаву.

Но у большинства работников отрасли накоплений нет, или они уже проедены за прошедший год.

Как ранее сообщал «Рамблер», певица Валерия стала бабушкой в новогоднюю ночь. У ее сына Арсения Шульгина родилась девочка.

Об этом артистка рассказала в соцсетях, отметив, что праздничная ночь действительно оказалась «волшебной».