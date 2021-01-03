Валерия рассказала о катастрофе в шоу-бизнесе 

«Люди не понимают, что индустрия шоу-бизнеса страдает вся целиком и полностью. Кто-то пытается хохмить: мол, бедные-несчастные артисты сухари последние догрызают. А ведь на самом деле в нашей индустрии трудится огромное количество людей. Артисты — это только верхушка айсберга. Если не будем работать мы, то останутся без зарплат и другие люди, которые задействованы в организации и проведении наших выступлений».
«Есть огромное количество разных компаний, которые занимаются установкой светового и звукового оборудования. Соответственно они сейчас тоже не востребованы. Операторы, техники, световики — все сидят без работы. Катастрофическая ситуация на самом деле! Как людям жить? Ведь платить зарплату всем невозможно. Я не понимаю, как выживут концертные залы и театры.
Никто этого не понимает. Все шишки сейчас летят на артистов. Будто они виноваты, что в нашей индустрии беда!»