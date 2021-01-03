Моисеев задумался о переезде в Юрмалу 

Борис Моисеев хочет уехать из России, но в тусовке вновь возникли слухи о его тяжелом состоянии. Об этом пишет «Собеседник» со ссылкой на директора музыканта Сергея Гороха.
По словам Гороха, ближе к лету Моисеев планирует уехать из России. Он хочет отправиться в Юрмалу, где у него есть собственная квартира, а также побывать в Майами. Там живет бывшая возлюбленная артиста — бизнесвумен Адель Тодд. Вместе они гуляют вдоль океана и занимаются йогой.
Пока музыкант не появляется на публике. Соседи говорят, что он перестал выходить на прогулки во двор. Однако Сергей Горох утверждает, что со здоровьем у певца все нормально.
Перенесенный инсульт дает о себе знать, но в целом артист чувствует себя позитивно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после инсульта Борис Моисеев подружился с Аллой Пугачевой.