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Моисеев задумался о переезде в Юрмалу 

Майк Габриелян 16 минут назад
Моисеев задумался о переезде в Юрмалу
Фото: РИА Новости
Борис Моисеев хочет уехать из России, но в тусовке вновь возникли слухи о его тяжелом состоянии. Об этом пишет «Собеседник» со ссылкой на директора музыканта Сергея Гороха.
По словам Гороха, ближе к лету Моисеев планирует уехать из России. Он хочет отправиться в Юрмалу, где у него есть собственная квартира, а также побывать в Майами. Там живет бывшая возлюбленная артиста — бизнесвумен Адель Тодд. Вместе они гуляют вдоль океана и занимаются йогой.
Пока музыкант не появляется на публике. Соседи говорят, что он перестал выходить на прогулки во двор. Однако Сергей Горох утверждает, что со здоровьем у певца все нормально.
Перенесенный инсульт дает о себе знать, но в целом артист чувствует себя позитивно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после инсульта Борис Моисеев подружился с Аллой Пугачевой.
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Адель , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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