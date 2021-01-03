Моисеев задумался о переезде в Юрмалу 

Борис Моисеев хочет уехать из России , но в тусовке вновь возникли слухи о его тяжелом состоянии. Об этом пишет «Собеседник» со ссылкой на директора музыканта Сергея Гороха.

По словам Гороха, ближе к лету Моисеев планирует уехать из России. Он хочет отправиться в Юрмалу, где у него есть собственная квартира, а также побывать в Майами. Там живет бывшая возлюбленная артиста — бизнесвумен Адель Тодд. Вместе они гуляют вдоль океана и занимаются йогой.

Пока музыкант не появляется на публике. Соседи говорят, что он перестал выходить на прогулки во двор. Однако Сергей Горох утверждает, что со здоровьем у певца все нормально.

Перенесенный инсульт дает о себе знать, но в целом артист чувствует себя позитивно.