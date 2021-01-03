Ширвиндт: хочу пожелать пенсионерам, чтоб было что пожевать

Александр Ширвиндт заявил, что на нём кончилось время, когда «отлично шутили».
«Как старый пенсионер хочу всем пенсионерам пожелать, чтобы было что пожевать. На мне и кончилось время, когда отлично шутили», — сказал артист во время встречи с друзьями.
Навестили 86-летнего Ширвиндта Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Антон Табаков. Видео встречи опубликовали на YouTube.
Актёр вылечился от COVID-19 и выписался из больницы незадолго до Нового года.
Ширвиндт-младший в свою очередь предложил пить в 2021 году за здоровье.
«Папа уже здоров, у него есть антитела. Вот подумываем, как их монетизировать. У Феди Добронравова тоже есть антитела. Многие переболели», — заявил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ширвиндт ответил шуткой на вопрос, почему не ходит на похороны артистов.