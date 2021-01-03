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Ширвиндт: «На мне кончилось время, когда отлично шутили» 

Майк Габриелян 48 минут назад
Ширвиндт: хочу пожелать пенсионерам, чтоб было что пожевать
Фото: РИА Новости
Александр Ширвиндт заявил, что на нём кончилось время, когда «отлично шутили».

«Как старый пенсионер хочу всем пенсионерам пожелать, чтобы было что пожевать. На мне и кончилось время, когда отлично шутили», — сказал артист во время встречи с друзьями.

Навестили 86-летнего Ширвиндта Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Антон Табаков. Видео встречи опубликовали на YouTube.
Актёр вылечился от COVID-19 и выписался из больницы незадолго до Нового года.
Ширвиндт-младший в свою очередь предложил пить в 2021 году за здоровье.

«Папа уже здоров, у него есть антитела. Вот подумываем, как их монетизировать. У Феди Добронравова тоже есть антитела. Многие переболели», — заявил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Ширвиндт ответил шуткой на вопрос, почему не ходит на похороны артистов.
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Шоу-бизнес , Антон Табаков , Леонид Ярмольник , Федор Добронравов , Александр Ширвиндт
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