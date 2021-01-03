Друзья сообщили о состоянии Грачевского 

Борис Грачевский уже неделю как госпитализирован с коронавирусной пневмонией.

До того он лечился дома, но началось ухудшение, и 71-летнего худрука «Ералаша» увезли в больницу. 30 декабря он был переведен в реанимационное отделение.

Коллега Бориса Юрьевича рассказал журналистам «Комсомольской Правды», что состояние Грачевского стабильное, он находится в сознании, дышит сам, когда нужно — получает кислородную поддержку.

Ухудшений более не зафиксировано. Врачи 52-й больницы контролируют ситуацию.

Дома Грачевского ждут супруга Екатерина и 9-месячный сын Филипп. Мама с сыном пока еще на карантине, так что и визитов не делают, и гостей не принимают.

Как ранее писал «Рамблер», Борис Грачевский госпитализирован в одну из московских клиник с диагнозом коронавирусная инфекция.

Об этом художественный руководитель киножурнала «Ералаш» сообщил в телефонном разговоре со «Звездой».