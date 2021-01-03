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Москва

Подруга объяснила, почему вдова Абдулова до сих пор не вышла замуж 

Ирина Лебедева 1 час назад
Названа причина одиночества вдовы Абдулова
Фото: globallookpress.com
Народный артист РСФСР Александр Абдулов ушел из жизни безвременно — ему было всего 54 года.
Его вдова, тогда совсем молодая женщина (разница в возрасте у пары более 20 лет) осталась с 9-месячной дочкой на руках.
Об этом рассказывает "Комсомольская правда".
С того времени прошло уже 12 лет. Юлии, юристу по образованию, ей сейчас только 45, но она так и не нашла себе нового спутника жизни.
И собственно говоря, не ищет — всю свою любовь и заботу отдает подросшей дочери — Женечке Абдуловой уже 13.
Подруга Юлии Ирина Дмитракова сказала журналистам:

«Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа. Женя хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье…»

Юлия Абдулова в дружеских отношениях со всеми членами семьи мужа. Общается с дочками братьев мужа. С Ксенией Алферовой — дочкой Ирины Алферовой, первой жены Александра Абдулова.
Их дочки тоже подружки: Евгения Абдулова и Евдокия Бероева — ровесницы.
Ее близкие говорят, что Юля избегает внимания прессы, не ищет новых знакомств. Юлия выбрала непубличный образ жизни.
Как ранее сообщал «Рамблер», певица Азиза призналась, что у нее был тайный роман с актером Александром Абдуловым. (В то время он был в браке с Алферовой).
По ее словам, уже после смерти Абдулова она встретилась с его второй женой. Юлия Абдулова рассказала, что актер много говорил об Азизе.
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Шоу-бизнес , Ирина Алферова , Ксения Алферова , Ирина Дмитракова , Комсомольская правда
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