Названа причина одиночества вдовы Абдулова

Народный артист РСФСР Александр Абдулов ушел из жизни безвременно — ему было всего 54 года.

Его вдова, тогда совсем молодая женщина (разница в возрасте у пары более 20 лет) осталась с 9-месячной дочкой на руках.

С того времени прошло уже 12 лет. Юлии, юристу по образованию, ей сейчас только 45, но она так и не нашла себе нового спутника жизни.

И собственно говоря, не ищет — всю свою любовь и заботу отдает подросшей дочери — Женечке Абдуловой уже 13.

«Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа. Женя хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье…»

Юлия Абдулова в дружеских отношениях со всеми членами семьи мужа. Общается с дочками братьев мужа. С Ксенией Алферовой — дочкой Ирины Алферовой , первой жены Александра Абдулова.

Их дочки тоже подружки: Евгения Абдулова и Евдокия Бероева — ровесницы.

Ее близкие говорят, что Юля избегает внимания прессы, не ищет новых знакомств. Юлия выбрала непубличный образ жизни.

Как ранее сообщал «Рамблер», певица Азиза призналась, что у нее был тайный роман с актером Александром Абдуловым. (В то время он был в браке с Алферовой).

По ее словам, уже после смерти Абдулова она встретилась с его второй женой. Юлия Абдулова рассказала, что актер много говорил об Азизе.