Седокову осудили за фото с голыми ягодицами 

На этот раз многодетная мама выложила в сеть фотографию, которой, видимо, место в журналах из серии 18+.

Анна с супругом разместились на кровати, на девушке эротическое белье с крошечной полоской трусиков-стрингов и подвязками для чулок.

Центр снимка — бедра и ягодицы девушки, тщательно обработанные в фоторедакторе.

Фолловеры не восприняли столь откровенную обнаженку. Редкие комментарии «Красотка», «Секси» потерялись в шквале удивленных и разочарованных постов.

Анне напомнили, что у нее и мужа — дети и родители, которым может быть неприятна подобная публичная демонстрация. Певицу обвинили в вульгарности и злоупотреблении фотошопом.

«Никогда не понимала вот таких вот фото с демонстрацией… ради чего? Для чего? Чтобы мы позавидовали фотошопу, которого настольно много, что Вы как парафиновые. И какой вывод мы после этого фото должны сделать?», «Грань между сексуальностью и пошлостью тонка. Жаль что все чаще и чаще фото далеки от сексуальности».

Как ранее писал «Рамблер», Седокову довел до слез комментарий болельщицы баскетбольного клуба «Химки», за который выступает ее муж, латвийский спортсмен Янис Тимма

Болельщица написала, что команда «страдает» из-за Яниса Тиммы и рекомендовала ему «уходить к своей старухе».