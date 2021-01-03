Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Невестка Валерии рассказала о тяжелых родах 

Экспресс газета 1 час назад
Невестка Валерии рассказала о тяжелых родах
Фото: Instagram
Лиана Шульгина родила дочку 1 января
Утром 1 января 22-летняя невестка певицы Валерии стала мамой. Лиана подарила своему мужу Арсению Шульгину долгожданного ребеночка. Дочурку назвали Селин. В своем микроблоге молодая мама рассказала, что роды были тяжелыми. Схватки начались 31 декабря, а уже через полчаса после наступления Нового года Лиану срочно повезли в роддом.

«Вы уже догадались, наверное, как прошла речь Путина. Такое точно не забудешь. Я даже загадала желание, правда не помню какое. В больнице мне измерили температуру, пропустили, дальше анализ на ковид, потом осмотр и оформление. Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово», — призналась невестка Валерии.

По словам девушки, ей очень сильно помогла акушерка, которая все время сидела рядом и говорила, что все закончится хорошо, а также рассказывала о техниках дыхания. Кроме того, жену поддерживал и сам Арсений. Девочка наконец-то появилась на свет утром 1 января. Лиана озвучила показатели малышки.

«Наша маленькая принцесса появилась на свет в 9:22. Вес — 50 см, рост — 3130, мои любимые цифры. Пуповина у нас отпульсировала, разрывов, надрезов не было», — добавила молодая мама.

Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Экспресс газета: последние новости
Не открывает дверь: встревоженные родственники обратились в полицию из-за Алибасова Не открывает дверь: встревоженные родственники обратились в полицию из-за Алибасова «Мурашки!»: Юлия Началова появится в Новый год на Первом канале «Мурашки!»: Юлия Началова появится в Новый год на Первом канале Лобачева не поздравила Авербуха с женитьбой на Арзамасовой Лобачева не поздравила Авербуха с женитьбой на Арзамасовой
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение