Невестка Валерии рассказала о тяжелых родах 

Лиана Шульгина родила дочку 1 января
Утром 1 января 22-летняя невестка певицы Валерии стала мамой. Лиана подарила своему мужу Арсению Шульгину долгожданного ребеночка. Дочурку назвали Селин. В своем микроблоге молодая мама рассказала, что роды были тяжелыми. Схватки начались 31 декабря, а уже через полчаса после наступления Нового года Лиану срочно повезли в роддом.
«Вы уже догадались, наверное, как прошла речь Путина. Такое точно не забудешь. Я даже загадала желание, правда не помню какое. В больнице мне измерили температуру, пропустили, дальше анализ на ковид, потом осмотр и оформление. Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово», — призналась невестка Валерии.
По словам девушки, ей очень сильно помогла акушерка, которая все время сидела рядом и говорила, что все закончится хорошо, а также рассказывала о техниках дыхания. Кроме того, жену поддерживал и сам Арсений. Девочка наконец-то появилась на свет утром 1 января. Лиана озвучила показатели малышки.
«Наша маленькая принцесса появилась на свет в 9:22. Вес — 50 см, рост — 3130, мои любимые цифры. Пуповина у нас отпульсировала, разрывов, надрезов не было», — добавила молодая мама.