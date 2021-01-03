Невестка Валерии рассказала о тяжелых родах 

«Вы уже догадались, наверное, как прошла речь Путина. Такое точно не забудешь. Я даже загадала желание, правда не помню какое. В больнице мне измерили температуру, пропустили, дальше анализ на ковид, потом осмотр и оформление. Когда были потуги, мне хотелось встать и просто убежать. От этой боли хотелось лезть на стену, честное слово», — призналась невестка Валерии.