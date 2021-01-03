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Москва

Ярмольник пожаловался на отсутствие заработков из-за коронавируса 

News.ru 42 минуты назад
Ярмольник пожаловался на безденежье
Фото: globallookpress.com
Леонид Ярмольник рассказала, что за последние три месяца не получил «ни копейки» из-за пандемии. Актёр вместе с коллегой Николаем Фоменко поставил спектакль «И снова „С наступающим“, но его показ был приостановлен.

Спектакль „И снова „С наступающим“ мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил, — пожаловался актёр в интервью StarHit.

Теперь Ярмольник вынужден ждать окончания пандемии, так как сейчас просто невозможно угадать востребованность своих работ. Ярмольник добавляет, что ему обидно не за себя, а за других, так как сейчас трудно работать „трудно снимать и делать спектакли“, так как непонятно, будут ли его смотреть и пустят ли вообще зрителей в театр.
Ярмольник при этом всём уверен, что заболевших в стране было бы гораздо меньше, закрой правительство московское метро. Без этого нет смысла устанавливать ограничения и закрывать магазины и рестораны, несмотря на то, что без метро обойтись нельзя.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Николай Басков возглавил рейтингсамых востребованных артистов на телевизионных „голубых огоньках“. Статус исполнителя был определён по степени близости его выступления к новогоднему поздравлению президента.
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Шоу-бизнес , Леонид Ярмольник , Николай Басков , Николай Фоменко , StarHit , Москва
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