Бывший муж Гагариной погряз в долгах

Дмитрий Исхаков , бывший муж Полины Гагариной оказался должен налоговой 94 тыс. рублей. В 2017 году Исхаков не заплатил транспортный налог на сумму 28 тыс. и 37 тыс. рублей.

В 2018 году налоговая прислала мужу певицы квитанцию на 12 тыс. рублей. Все эти суммы не погашены до сих пор, сообщает KP.RU.

На сегодня Дмитрий Исхаков числится индивидуальным предпринимателем и гендиректором «Творческого центра Полины Гагариной». По подсчётам журналистов, работа фотографом приносит экс-супругу певицы порядка 200 тыс. рублей. Гагарина же зарабатывает в 140 раз больше бывшего мужа.

Возможно, поэтому Исхаков не дал разрешения бывшей жене вывезти дочь в Занзибар. По официальной версии, Исхаков оскорбился тем, что Гагарина не уведомила его о своих планах. Но певица нашла решение и полетела на отдых с дочкой на частном самолёте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков встретил 2021 год в одиночестве. В преддверии Нового года мужчина заболел и не смог увидеться со своей дочерью Мией.