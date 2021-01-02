Гагарина с детьми улетела на Мальдивы

Гагарина увезла дочь на Мальдивы вопреки воле экс-мужа

Бывший супруг певицы Полины Гагариной запретил ей вывозить на отдых за рубеж их общую дочь Мию. Мотивировал он это тем, что никто не согласовывал с ним это путешествие.

"Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал. Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил", — приводит слова Исхакова «Комсомольская Правда».

Также Дмитрия беспокоит то, что, по его мнению, с его бывшей семьей летит отдыхать некий мужчина, статус которого «непонятен».

Сама же Гагарина, преодолев полосу препятствий, счастлива. О чем она и написала в инстаграме, выложив фотографию с сыном и дочерью в салоне воздушного судна. Для перелета звезда воспользовалась частным самолетом.

«Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным… Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы. Спасибо вселенной, что слышит меня. мы отдыхать».

Как ранее сообщал «Рамблер», под конец 2020 года Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых.