Дочь Абрамовича объявила о помолвке 

София Абрамович, дочь российского олигарха Романа Абрамовича собралась замуж. Об этом она сообщила в социальной сети. Девушка выложила серию фотографий со свои молодым человеком. Предложение руки и сердца он сделал Софии сделали во время отдыха на Карибском острове Сан-Бартелеми.

На главном снимке — прямо на пляже, в кольце из цветочных композиций София и опустившийся перед ней на одно колено молодой мужчина.

«Прошлую ночь я никогда не забуду. Какое прекрасное начало нового года», — написала Абрамович в микроблоге.

София ничего не рассказала подписчикам о женихе, не назвала даже имени. Ранее девушка вскользь обмолвилась, что ее с бойфрендом познакомила сестра.