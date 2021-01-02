Дочь Абрамовича объявила о помолвке 

София Абрамович, дочь российского олигарха Романа Абрамовича собралась замуж. Об этом она сообщила в социальной сети. Девушка выложила серию фотографий со свои молодым человеком. Предложение руки и сердца он сделал Софии сделали во время отдыха на Карибском острове Сан-Бартелеми.
На главном снимке — прямо на пляже, в кольце из цветочных композиций София и опустившийся перед ней на одно колено молодой мужчина.
«Прошлую ночь я никогда не забуду. Какое прекрасное начало нового года», — написала Абрамович в микроблоге.
София ничего не рассказала подписчикам о женихе, не назвала даже имени. Ранее девушка вскользь обмолвилась, что ее с бойфрендом познакомила сестра.
Как сообщал «Рамблер», недавно 25-летняя дочь Романа Абрамовича, до сих пор скрывавшая личную жизнь, показала бойфренда. Софья опубликовала в своих Instagram stories фотографию избранника, поблагодарив подписчика, отметившего, что они очень гармонично смотрятся вместе.