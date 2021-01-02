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Владимир Коренев , народный артист России , получивший в свое время всенародную известность благодаря роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», скончался на 81-м году жизни.

Владимир Борисович заразился коронавирусом. Актера госпитализировали, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти.

«Он скончался, болел коронавирусом, находился в красной зоне», — приводит слова Ирины Кореневой, его дочери, РБК.