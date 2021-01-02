Владимир Коренев, народный артист России, получивший в свое время всенародную известность благодаря роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», скончался на 81-м году жизни.
Владимир Борисович заразился коронавирусом. Актера госпитализировали, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти.
«Он скончался, болел коронавирусом, находился в красной зоне», — приводит слова Ирины Кореневой, его дочери, РБК.
Как ранее писал «Рамблер», Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Владимира Коренева, назвав его выдающимся представителем школы драматического искусства. Телеграмма размещена на сайте Кремля.