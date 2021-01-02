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Москва

Горбань взорвала Сеть пикантным снимком 

Алиса Селезнёва 53 минуты назад
Горбань поделилась фото с отдыха на Бали
Фото: Instagram
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала в Instagram фото с Бали, на котором продемонстрировала упругие ягодицы.

«Главное — смотреть на жизнь с правильной стороны… Люблю», — подписала актриса фотографию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники Марии Горбань по-разному оценили снимок.

«Ракурс превосходный», — восхитилась ne.lly_18.


«Ох, какая классная опа», — отметила rozovie_oblaka


«Cекси», — оценил roma_moscow_kremlin__95.

Пользователь с ником askya77 попросила актрису поделиться секретом идеальной фигуры. А shevtsovaanfisa печально констатировала, что «куда ни глянь — везде жопа».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Мария Горбань вызвала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав страстное фото со своим реальным мужем. Поклонники, которые нередко называют актрису «экранной супругой» Дмитрия Нагиева, назвали поведение артистки «изменой» известному шоумену.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань
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