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Москва

Бузовой подарили гвоздь 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
Блогер Давид Манукян преподнес своей девушке, певице и телеведущей Ольге Бузовой, ювелирное украшение в виде гвоздя. Новогодним подарком Бузова похвасталась в Instagram.
«Рамблер» писал, что Бузова и Манукян встретили Новый год на Мальдивах.
В новогоднюю ночь пара обменялась подарками. Давид Манукян преподнес Ольге Бузовой украшение от модного дома Cartier.

«Гвоздь Cartier в бриллиантах. Чтобы на руках моей любимой были бриллианты», — заявил он.

Бузова назвала подарок «нереально красивым» и поблагодарила возлюбленного.
Ранее телеведущая опубликовала в соцсетях видео, на котором идет с полузакрытыми глазами и падает в бассейн. Через некоторое время она показалась из воды и улыбнулась. «1 января. Ну что, есть тут выжившие?», — спросила Бузова у подписчиков.
Шоу-бизнес , Видео , Давид Манукян
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