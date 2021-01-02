В «Русском лото» уточнили сумму выигрыша Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина действительно стала одним из победителей лотереи «Русское лото», однако ее выигрыш составил совсем не миллион рублей. Об этом со ссылкой на представителей программы пишет «Пятый канал».

Как сообщал «Рамблер», под конец 2020 года Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых в Африку.

В свою очередь Гаранина приняла участие в программе «Русское лото» и вместе с другими гостями студии получила лотерейный билет. В итоге артистка бурно радовалась и зрители решили, что она выиграла миллион рублей.

«В новогоднем розыгрыше «Русского лото» повезло Полине Гагариной. Она выиграла 500 рублей, а не миллион, как многие зрители могли бы подумать», — объяснили представители передачи.

Они отметили, что причиной недоразумения стало то, что Гагарина очень эмоционально отреагировала на приближающуюся победу.