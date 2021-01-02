Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В «Русском лото» назвали сумму выигрыша Полины Гагариной 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В «Русском лото» уточнили сумму выигрыша Полины Гагариной
Фото: РИА Новости
Певица Полина Гагарина действительно стала одним из победителей лотереи «Русское лото», однако ее выигрыш составил совсем не миллион рублей. Об этом со ссылкой на представителей программы пишет «Пятый канал».
Как сообщал «Рамблер», под конец 2020 года Полина Гагарина развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил дочери выезд с матерью на отдых в Африку.
В свою очередь Гаранина приняла участие в программе «Русское лото» и вместе с другими гостями студии получила лотерейный билет. В итоге артистка бурно радовалась и зрители решили, что она выиграла миллион рублей.

«В новогоднем розыгрыше «Русского лото» повезло Полине Гагариной. Она выиграла 500 рублей, а не миллион, как многие зрители могли бы подумать», — объяснили представители передачи.

Они отметили, что причиной недоразумения стало то, что Гагарина очень эмоционально отреагировала на приближающуюся победу.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Комментарии
Шоу-бизнес , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение