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Москва

Панин отметил Новый год без трусов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Панин отметил Новый год без трусов
Фото: РИА Новости
Скандальный актер Алексей Панин выложил в соцсетях фотографию своего празднования Нового года, на которой полностью обнажен. Об этом пишет «Московский комсомолец».
На снимке актер, живущий в Испании, сидит голым за столом на крыше дома и пьет из бокала алкогольный напиток. При этом подписчиков эпатажного артиста заинтересовало, кто же автор фото.

«Дочь фотографирует?» — поинтересовались они.

Часть комментаторов выразила надежду, что несовершеннолетняя дочь актера все же не видит отца голым, и высказали мнение, что на кнопку фотоаппарата нажала собака.
Также Панина раскритиковали и за внешний вид.

«Последние трусы пришлось продать для оплаты красивой жизни в Испании!», «Одни кости, смотреть правда не на что. Ладно тело было бы красивое или спортивное — другое дело», — привело издание высказывание пользователей Instagram.

Как сообщал «Рамблер», ранее Панин в YouTube-шоу «В гостях у Гордона» признался, что является бисексуалом, больше не поддерживает возвращение Крыма и готов даже работать грузчиком в Европе, но совершенно не хочет жить в России.
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Шоу-бизнес , Алексей Панин , Московский комсомолец
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