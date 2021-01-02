Панин отметил Новый год без трусов 

Скандальный актер Алексей Панин выложил в соцсетях фотографию своего празднования Нового года, на которой полностью обнажен. Об этом пишет «Московский комсомолец».

На снимке актер, живущий в Испании, сидит голым за столом на крыше дома и пьет из бокала алкогольный напиток. При этом подписчиков эпатажного артиста заинтересовало, кто же автор фото.

«Дочь фотографирует?» — поинтересовались они.

Часть комментаторов выразила надежду, что несовершеннолетняя дочь актера все же не видит отца голым, и высказали мнение, что на кнопку фотоаппарата нажала собака.

Также Панина раскритиковали и за внешний вид.

«Последние трусы пришлось продать для оплаты красивой жизни в Испании!», «Одни кости, смотреть правда не на что. Ладно тело было бы красивое или спортивное — другое дело», — привело издание высказывание пользователей Instagram.

Как сообщал «Рамблер», ранее Панин в YouTube-шоу «В гостях у Гордона» признался, что является бисексуалом, больше не поддерживает возвращение Крыма и готов даже работать грузчиком в Европе, но совершенно не хочет жить в России.