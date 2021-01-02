Тяжелобольной Юдашкин пришел на вечеринку Пугачевой 

Известный модельер Валентин Юдашкин, который уже несколько лет борется с раком пищевода, пришел на праздничную вечеринку своих друзей — юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Фотографией с мероприятия поделился в своем Instagram Максим Галкин.
«С Новым годом, дорогие подписчики. Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных», — подписал фото юморист.
На снимке гости и хозяева замка, где проходила праздничная вечеринка, сидят на ступенях лестницы. При этом Юдашкин весело улыбается.
В комментариях к записи пользователи соцсети пожелали Галкину и Пугачевой счастья в новом году и отметили, что все присутствовавшие на мероприятии отлично выглядят. При этом они особо подчеркнули, что Пугачева в белом платье настоящая красавица.
Как сообщал «Рамблер», ранее предпринимательница Ольга Слуцкер рассказал, что Валентин Юдашкин борется с онкологией. По ее словам, несколько лет назад кутюрье за 20 дней перенес четыре операции, а на праздновании своего 52-летия был с трудом узнаваем.