Тяжелобольной Юдашкин пришел на вечеринку Пугачевой 

«С Новым годом, дорогие подписчики. Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных», — подписал фото юморист.

На снимке гости и хозяева замка, где проходила праздничная вечеринка, сидят на ступенях лестницы. При этом Юдашкин весело улыбается.

В комментариях к записи пользователи соцсети пожелали Галкину и Пугачевой счастья в новом году и отметили, что все присутствовавшие на мероприятии отлично выглядят. При этом они особо подчеркнули, что Пугачева в белом платье настоящая красавица.