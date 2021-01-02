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«Могу принести пользу»: Стас Пьеха открыл клинику для наркозависимых 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Стас Пьеха открыл клинику для наркозависимых
Фото: Instagram
Певец Стас Пьеха, избавившийся от наркозависимости, рассказал, что хотел бы принести людям пользу и использовать свой опыт во благо. Об этом он заявил «Комсомольской правде».
Как сообщал «Рамблер», ранее Стас Пьеха рассказал, что во время передозировки запрещенными веществами, когда думал, что умирает, позвонил жене и попросил поговорить с сыном. Разговор с ребенком, по словам певца, буквально вытащил его с того света. Он также отмечал в интервью, что наркотики, в том числе синтетические, попробовал еще в юности, а в 16 лет родственники уже были вынуждены «вытаскивать его».
Стас Пьеха уверен, что обладает «бесценным опытом», может реально принести людям пользу, и поэтому открыл клинику лечения наркомании и алкоголизма.

«На сцене мне нечего предложить в таком формате, и жизнь спасу вряд ли, хотя, конечно, бывают какие-то волшебные случаи, но мы говорим не об исключениях. Поэтому в первую очередь клиника для меня — это некая миссия. И если эта моя миссия будет приносить и заработок — буду только рад», — пояснил певец.

Он также подчеркнул, что делает свое дело «добросовестно, качественно и честно».

«Стремлюсь, чтобы качественная, образцовая медицина в области наркологии и зависимостей была доступна и в России по адекватной цене. Для меня это очень много значит. Это образ жизни», — заявил Стас Пьеха.

Помимо развития клиники, в планах на 2021 год артист назвал: написание новых песен, работу над сольными концертами и укрепление своего здоровья.

«Хотелось бы сделать акустический концерт, который был запланирован на осень. Надеюсь, в 2021 году у нас все получится, и мы подарим зрителям красивое акустическое звучание в камерном зале», — подчеркнул он.

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Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Комсомольская правда
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