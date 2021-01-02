«Мы нищеброды»: Агутин высказался о российских и западных звездах

Леонид Агутин сравнил российских и западных звёзд шоу-бизнеса. По словам музыканта, главное отличие отечественного шоу-бизнеса от иностранного заключается в деньгах.

И по сравнению с западными коллегами российские — просто «нищеброды», считает певец.

Отличие понятно — в деньгах, их в нашем бизнесе значительно меньше. Мы бедны, мы нищеброды. Уровень вложений во всё совершенно другой — в видео, в промоушен, в концерты и так далее, — рассудил артист в интервью «Собеседнику».

Западный шоу-бизнес можно считать международным, уверен Агутин, так как эту музыку слушает вся планета. А российские звёзды «варятся» внутри собственного рынка. Однако с помощью настоящих энтузиастов своего дела отечественные звёзды всё-таки «сделали прорыв» в уровне российского шоу-бизнеса, добавляет музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 2020 год начался как всегда: по телевизору шли отснятые музыкальные программы, в кинотеатрах шли премьеры, а организаторы крупных фестивалей готовились к масштабным шоу. Несмотря на то что информация о коронавирусе была, а Китай уже закрыл города на карантин, мало кто думал, что последним крупным культурным событием будет «Оскар».