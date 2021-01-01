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Москва

Степаненко отреагировала на слухи о молодом любовнике 

Павел Тиунов 1 час назад
Степаненко опровергла слухи о молодом любовнике
Фото: ТАСС
Юмористка Елена Степаненко прокомментировала новость о романе с молодым мужчиной, сообщает Starhit. Она искренне пожелала, чтобы люди «больше верили прессе».
Как сообщал «Рамблер», в СМИ периодически появляются слухи о новых отношениях бывшей жены Евгения Петросяна. Так, весной появились слухи о новом возлюбленном Степаненко. Об ухажере журналистам рассказали телевизионщики, занятые в производстве программы «Еще не вечер!» — развлекательного шоу на канале «Россия 1», ведущей которого стала артистка.
По словам сотрудников ТВ, поклонник звезды — предприниматель, моложе своей возлюбленной, но ненамного. Он якобы заваливает Степаненко цветами и комплиментами, однако взаимности добиться пока не может.
Недавно пресса сообщила, что юмористка закрутила роман со своим 30-летним личным помощником.

«Откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?!» — выразила недоумение Степаненко.

Она пожелала россиянам счастья, любви, здоровья, успеха, хорошего настроения, а прессе — «поменьше вранья», чтобы читателя могли верить журналистам, «как раньше».

«Я вот лично верю, что добро всегда побеждает зло!» — резюмировала юмористка.

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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , StarHit
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