Алла Пугачёва устроила праздник в своем особняке в подмосковном поселке Грязь, сообщает издание News.ru. Примадонна встретила новый год в компании друзей и близких.
Супруг певицы юморист Максим Галкин запечатлел на видео эпизод празднования Нового года и выложил ролик в Instagram. На записи Пугачева в компании Юлии Проскуряковой, Марины Юдашкиной и Иды Достман отплясывает под композицию «Видели ночь» Виктора Цоя. Подруги веселились на сцене концертного мини-зала, расположенного в замке примадонны и юмориста.
Подписчики артиста восторженно отреагировали на видео, отметив, в какой хорошей форме находится Пугачева.
«Девчонки Зажигают», — написала пользовательница под ником remfas1980 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Алла Борисовна красотка, 100 баллов», — отметила lifeart_harmonie.
«Аллочка Борисовна шикарно выглядит! Прекрасно отплясывает», — рассыпался в комплиментах andrei_akulinin777.
Ранее, как сообщал «Рамблер», желание встретить Новый год вместе с Аллой Пугачевой выразила ее дочь певица Кристина Орбакайте. За несколько дней до праздника она заявила, что надеется собраться семьей за большим праздничным столом, поскольку это один из немногих поводов увидеть разом всех близких людей. Артистка подчеркнула, что мечтает о новогоднем столе, который по традиции Пугачева накрывает самостоятельно: запекает гуся или утку, делает салаты оливье и селедку под шубой. Максим Галкин уже после праздника опубликовал фото https://www.instagram.com/p/CJgVcviMWpi/, на котором изображены все собравшиеся в семейном особняке. Орбакайте среди них нет.