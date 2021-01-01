Итоги девятого сезона музыкального конкурса «Голос» возмутили зрителей. Они оставили много гневных комментариев под видеозаписью выступления победительницы шоу Яны Габбасовой на видеохостинге YouTube. Часть недовольных поклонников передачи сочли достижение девушки купленным.

«Как люди голосуют, не впечатляет нисколько, так себе певичка», «Закройте этот продажный проект», «А голосов в этом году, как в пандемию… без вкуса и запаха», написали возмущённые зрители под роликом шоу, который был опубликован на их официальном YouTube-канале.

Часть юзеров назвали другого финалиста Олега Аккуратова талантливее и «утонченнее» Яны. Однако у неё нашлись защитники. По их мнению, она — «нормальный победитель» и протестовать нет смысла, кроме того, исполнительница является универсальным артистом и может спеть любое произведение, а завидовать успеху не надо.

Исполнительница из башкирского города Нефтекамска Яна Габбасова стала победительницей девятого сезона шоу «Голос». Подопечная Полины Гагариной по результатам зрительского голосования набрала 51,1%. В финале шоу на Первом канале Габбасова исполнила три песни: композицию «Зима» из репертуара Полины Гагариной, песню Je t’aime канадской певицы Lara Fabian и песню «Звенит январская вьюга» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Также за главный приз с Габбасовой боролись Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина , Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты. Именно рэпер Баста назван лучшим наставником сезона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров неожиданно для всех выдал тёплые и душевные слова в адрес рэпера Басты после выступления его подопечного в четвертьфинале шоу «Голос». Эпатажный музыкант вдруг заявил, что вся его «критическая сторона» куда-то пропала и он не может сказать ничего плохого.