Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Шоу «Голос» заподозрили в продажности после победы Габбасовой 

News.ru 31 минуту назад
Итоги девятого сезона музыкального конкурса «Голос» возмутили зрителей. Они оставили много гневных комментариев под видеозаписью выступления победительницы шоу Яны Габбасовой на видеохостинге YouTube. Часть недовольных поклонников передачи сочли достижение девушки купленным.

«Как люди голосуют, не впечатляет нисколько, так себе певичка», «Закройте этот продажный проект», «А голосов в этом году, как в пандемию… без вкуса и запаха», написали возмущённые зрители под роликом шоу, который был опубликован на их официальном YouTube-канале.

Часть юзеров назвали другого финалиста Олега Аккуратова талантливее и «утонченнее» Яны. Однако у неё нашлись защитники. По их мнению, она — «нормальный победитель» и протестовать нет смысла, кроме того, исполнительница является универсальным артистом и может спеть любое произведение, а завидовать успеху не надо.
Исполнительница из башкирского города Нефтекамска Яна Габбасова стала победительницей девятого сезона шоу «Голос». Подопечная Полины Гагариной по результатам зрительского голосования набрала 51,1%. В финале шоу на Первом канале Габбасова исполнила три песни: композицию «Зима» из репертуара Полины Гагариной, песню Je t’aime канадской певицы Lara Fabian и песню «Звенит январская вьюга» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Также за главный приз с Габбасовой боролись Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты. Именно рэпер Баста назван лучшим наставником сезона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров неожиданно для всех выдал тёплые и душевные слова в адрес рэпера Басты после выступления его подопечного в четвертьфинале шоу «Голос». Эпатажный музыкант вдруг заявил, что вся его «критическая сторона» куда-то пропала и он не может сказать ничего плохого.
News.ru: последние новости
Бывшая жена Авербуха впервые высказалась о его свадьбе с «папиной дочкой» Бывшая жена Авербуха впервые высказалась о его свадьбе с «папиной дочкой» Лолита объяснила своё преображение на шоу «Маски» Лолита объяснила своё преображение на шоу «Маски» Волочкова поздравила россиян, растянувшись на диване в фирменном шпагате Волочкова поздравила россиян, растянувшись на диване в фирменном шпагате
Комментарии 21
Шоу-бизнес , Видео , Валерий Сюткин , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение