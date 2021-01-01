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Москва

Бузова показала видео падения в бассейн на Мальдивах 

Майк Габриелян 52 минуты назад
Бузова показала видео падения в бассейн на Мальдивах
Фото: Instagram
Телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео с Нового года на Мальдивах. На кадрах она идет с полузакрытыми глазами и падает в бассейн. Певица якобы споткнулась о бортик и ушла под воду с головой. Через некоторое время она показалась из воды и улыбнулась.

«1 января. Ну что, есть тут выжившие?», — спросила Бузова у подписчиков.

В комментариях телеведущей посоветовали закусывать и не падать в бассейны.
Бузова отдыхает на Мальдивских островах с рэпером Давидом Манукяном.
Ранее «Рамблер» сообщал, что фанаты заподозрили Бузову в использовании фотошопа.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова
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