Бузова показала видео падения в бассейн на Мальдивах 

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео с Нового года на Мальдивах. На кадрах она идет с полузакрытыми глазами и падает в бассейн. Певица якобы споткнулась о бортик и ушла под воду с головой. Через некоторое время она показалась из воды и улыбнулась.
«1 января. Ну что, есть тут выжившие?», — спросила Бузова у подписчиков.
В комментариях телеведущей посоветовали закусывать и не падать в бассейны.
Бузова отдыхает на Мальдивских островах с рэпером Давидом Манукяном.
Ранее «Рамблер» сообщал, что фанаты заподозрили Бузову в использовании фотошопа.