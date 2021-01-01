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Валерия стала бабушкой в новогоднюю ночь 

Майк Габриелян 1 час назад
Валерия стала бабушкой в новогоднюю ночь
Фото: Instagram
Певица Валерия стала бабушкой в новогоднюю ночь. У ее сына Арсения Шульгина родилась девочка. Об этом артистка рассказала в соцсетях, отметив, что праздничная ночь действительно оказалась «волшебной».

«Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка», — сообщила Валерия.

Семью Валерии поздравили Лолита Милявская, Николай Носков, Наталья Подольская и другие артисты. Поклонники в соцсетях также порадовались за Валерию, подчеркнув, что год для нее начался удачно. «Поздравляем вас с рождением внучки», — пишут они.
Ранее «Рамблер» рассказывал о знаменитостях, которые родились 31 декабря.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Шоу-бизнес , Николай Носков , Арсений Шульгин , Наталья Подольская , Лолита Милявская , Валерия
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