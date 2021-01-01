Телефон Цискаридзе взломали 

Народный артист, и.о. ректора Академии русского балета Николай Цискаридзе стал жертвой гей-скандала. В телеграм-каналах появилась переписка, где Цискаридзе якобы пишет художнику-модельеру Валентину Юдашкину:
«Валентин, дорогой, я хочу, чтобы ты меня одевал и раздевал, при этом попадая в промежутки. Набери, как проснешься».
Человек, который называет себя Юдашкиным отвечает, что улетает к маме в Израиль, но когда вернется будет рад увидеться. При этом он предупреждает, что проходит курс химиотерапии.
Сам Цискаридзе уже написал в своем аккаунте, что кто-то взломал его телефон и рассылает от его имени сообщения контактам.
Артист отметил, что кому-то «нечем заняться» и предложил считать это последними плохими событиями 2020 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Цискаридзе рассказал, кто виновен в суициде дочери Гафта.