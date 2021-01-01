Телефон Цискаридзе взломали 

«Валентин, дорогой, я хочу, чтобы ты меня одевал и раздевал, при этом попадая в промежутки. Набери, как проснешься».

Человек, который называет себя Юдашкиным отвечает, что улетает к маме в Израиль, но когда вернется будет рад увидеться. При этом он предупреждает, что проходит курс химиотерапии.

Сам Цискаридзе уже написал в своем аккаунте, что кто-то взломал его телефон и рассылает от его имени сообщения контактам.

Артист отметил, что кому-то «нечем заняться» и предложил считать это последними плохими событиями 2020 года.