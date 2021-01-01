«Любуюсь итогом года»: Петросян показал маленького сына 

Евгений Петросян опубликовал в соцсетях фото 9-месячного сына Вагана.
«В Новый год все подводят итоги года. А я любуюсь своим итогом года!», — написал 75-летний юморист в инстаграме.
«Это не итог. Это только начало. Все лучшее впереди», — ответил ему адвокат Сергей Жорин.
Подписчики Петросяна пожелали ему новых достижений и намекнули на необходимость завести еще и дочь.
Прошлой весной шоумен стал отцом. Его пятая супруга Татьяна Брухунова родила сына которого назвали Ваганом, в честь отца Петросяна.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Петросян подарил жене украшений на 300 тысяч и накопил долгов перед ЖКХ на 400 тысяч.