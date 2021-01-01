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Москва

Фанаты заподозрили Бузову в использовании фотошопа 

Майк Габриелян 2 часа назад
Фанаты заподозрили Бузову в использовании фотошопа
Фото: Instagram
Певица и телеведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян (DAVA) опубликовали совместный снимок с Мальдивских островов, и были заподозрены в фотошопе.
Пара снялась на фоне пляжной елки, но комментаторы посчитали, что снимок сделан с использованием фотошопа. Например, на это указывают отдельные части снимка, выделяющиеся на фоне дерева. Некоторые фанаты подвергли фото резкой критике.

«Странное фото, очень странное», — пишут подписчики.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как 34-летняя Бузова с бойфрендом Давидом Манукяном отдыхает на Мальдивах.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова
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