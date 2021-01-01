Фанаты заподозрили Бузову в использовании фотошопа 

Пара снялась на фоне пляжной елки, но комментаторы посчитали, что снимок сделан с использованием фотошопа. Например, на это указывают отдельные части снимка, выделяющиеся на фоне дерева. Некоторые фанаты подвергли фото резкой критике.

«Странное фото, очень странное», — пишут подписчики.