«Я уже замужем»: Милявская шокировала Киркорова

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Певица Лолита стала одной из участниц «Маски». В костюме Подарка звезда исполнила песенку «Журчат ручьи».

Угадать Милявскую не смог никто, но все обратили внимание на невероятно длинные стройные ноги исполнительницы.

И после того, как знаменитость предстала перед жюри без маски, все были шокированы и стали обсуждать красоту Лолиты и ее отличную фигуру.

«Секрет в другом — ты влюбилась!», — со знанием дела произнес Киркоров.

И тут Лолита, загадочно улыбаясь, повергла Киркорова в настоящий шок: «Я вообще-то уже замужем!».