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«Я уже замужем»: Милявская шокировала Киркорова новостью о личной жизни 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я уже замужем»: Милявская шокировала Киркорова
Фото: Михаил Фролов / КП
За последние месяцы внешнее преображение 57-летней певицы Лолиты Милявской обсудили многие. Даже Дмитрий Нагиев на шоу «Голос» не удержался и сделал звезде и ее стройной фигуре комплимент. А в специальном новогоднем выпуске проекта «Маска» стала известная истинная причина столь эффектного преображения.
Певица Лолита стала одной из участниц «Маски». В костюме Подарка звезда исполнила песенку «Журчат ручьи».
Угадать Милявскую не смог никто, но все обратили внимание на невероятно длинные стройные ноги исполнительницы.
И после того, как знаменитость предстала перед жюри без маски, все были шокированы и стали обсуждать красоту Лолиты и ее отличную фигуру.

«Секрет в другом — ты влюбилась!», — со знанием дела произнес Киркоров.

И тут Лолита, загадочно улыбаясь, повергла Киркорова в настоящий шок: «Я вообще-то уже замужем!».
Кто именно стал шестым мужем Лолиты, она умолчала, да и никто не стал выпытывать. Это, как отметил ведущий проекта Вячеслав Макаров, уже совсем другая история. Смотрите также
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Вячеслав Макаров , Дмитрий Нагиев , Лолита Милявская
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