Волочкова поздравила россиян шпагатом на диване

Балерина Анастасия Волочкова пожелала своим подписчикам в социальной сети прекрасного настроения в последний день уходящего года.

Желаю всем прекрасного дня и замечательного настроения, — написала в Instagram артистка, растянувшись на диване в фирменном шпагате.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила подписчикам, зачем регулярно выкладывает фото и видео своего шпагата. Свой пост она сопроводила снимком в знаменитой позе. На фотографии балерина позирует в откровенном купальнике на песчаном пляже. Она подчеркнула, что очень дорожит этим элементом своей профессии, потому что растяжка досталась ей огромным многолетним трудом. Звезда добавила, что теперь «шпагат Волочковой» гармонично и грациозно вписывается в различные ситуации, писал NEWS.ru.