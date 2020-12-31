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Москва

Волочкова поздравила россиян, растянувшись на диване в фирменном шпагате 

News.ru 14 минут назад
Волочкова поздравила россиян шпагатом на диване
Фото: volochkova_art/instagram.com
Балерина Анастасия Волочкова пожелала своим подписчикам в социальной сети прекрасного настроения в последний день уходящего года.

Желаю всем прекрасного дня и замечательного настроения, — написала в Instagram артистка, растянувшись на диване в фирменном шпагате.

По словам балерины, в канун Нового года можно позволить себе всё.
Ранее Анастасия Волочкова объяснила подписчикам, зачем регулярно выкладывает фото и видео своего шпагата. Свой пост она сопроводила снимком в знаменитой позе. На фотографии балерина позирует в откровенном купальнике на песчаном пляже. Она подчеркнула, что очень дорожит этим элементом своей профессии, потому что растяжка досталась ей огромным многолетним трудом. Звезда добавила, что теперь «шпагат Волочковой» гармонично и грациозно вписывается в различные ситуации, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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