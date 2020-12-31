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«Рано расслабилась»: Сябитова заболела в канун Нового года 

News.ru 37 минут назад
Сябитова заболела в канун Нового года
Фото: Instagram
Ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова заболела прямо перед Новым годом. Об этом она рассказала в социальной сети.

Казалось, что моё новогоднее желание не заболеть сбылось. Ан нет! Рано расслабилась. Не случайно, Крыса воплощает образ предательства. Согласно известной поговорке, они первыми покидают тонущие корабли и людей, — написала телесваха в Instagram.

Во время подготовки к празднику Сябитова застудила спину, и теперь может «только лежать, завернувшись в душегрейку из собачьей шерсти».
Ведущая призвала поклонников в уходящем году махнуть рукой, простить ему все обиды и не держать на него зла.
Подписчики поддержали Сябитову. Они оставили под публикацией множество поздравлений и тёплых слов.
Ранее звезда шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала своё самое главное желание. Так, телеведущая очень сильно боится заразиться коронавирусом. По её словам, она тщательно соблюдает все профилактические правила. Телеведущая заверила, что на съёмках она ходит в маске и придерживается требуемой социальной дистанции. Также Сябитова подчеркнула, что не выезжает никуда без особой необходимости — в настоящее время у неё дома есть всё то, что требуется для комфортной жизни. Так, телеведущая может позволить себе работать в удалённом режиме, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Роза Сябитова
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