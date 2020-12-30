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Яна Габбасова стала победителем шоу «Голос» 

РИА Новости 20 минут назад
Яна Габбасова стала победителем шоу «Голос»
Фото: Instagram
Яна Габбасова стала победителем нового сезона телепроекта "Голос" на Первом канале, лучшим наставником признан Баста.
В финал "Голоса", который транслировался в прямом эфире Первого канала 30 декабря, вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. По итогам зрительского голосования, набрав 51,1%, победителем стала Габбасова. Лучшим наставником сезона признан Баста.
"Голос" — российское развлекательное вокальное шоу талантов, которое является версией формата телевизионного конкурса The Voice, придуманного голландским продюсером Джоном де Молем. Выходит в эфир Первого канала с 5 октября 2012 года.
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Шоу-бизнес , Валерий Сюткин , Сергей Шнуров , Полина Гагарина , Первый канал
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