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Долина намекнула на новый роман 

Вероника Полынина 59 минут назад
Долина намекнула на новый роман
Фото: Instagram
Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала слухи о новом романе.
Как пишут «Дни.ру», в последнее время 65-летняя певица заметна постройнела и помолодела. На съемках музыкальной премии «Золотой граммофон» Долина стала главной сенсацией. Коллеги, зрители и журналисты сошлись во мнении, что артистка выглядит значительно моложе своих лет.
Комментируя слухи о том, что причиной преображения стали новые отношения, певица заявила:

«И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид».

Долина добавила, что давно собиралась заняться собой, но никак не могла себя заставить.
Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что Лариса Долина около двух лет назад рассталась с мужем Ильей Спицыным. По слухам, за это время Спицын, который младше своей знаменитой супруги на 13 лет, уже обзавелся новой семьей. Официально ни Долина, ни Спицын о расставании не заявляли.
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Шоу-бизнес , Лариса Долина , Илья Спицын
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