Долина намекнула на новый роман 

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала слухи о новом романе.
Как пишут «Дни.ру», в последнее время 65-летняя певица заметна постройнела и помолодела. На съемках музыкальной премии «Золотой граммофон» Долина стала главной сенсацией. Коллеги, зрители и журналисты сошлись во мнении, что артистка выглядит значительно моложе своих лет.
Комментируя слухи о том, что причиной преображения стали новые отношения, певица заявила:
«И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид».
Долина добавила, что давно собиралась заняться собой, но никак не могла себя заставить.
Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что Лариса Долина около двух лет назад рассталась с мужем Ильей Спицыным. По слухам, за это время Спицын, который младше своей знаменитой супруги на 13 лет, уже обзавелся новой семьей. Официально ни Долина, ни Спицын о расставании не заявляли.