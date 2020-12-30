Хилькевич рассказала о приставаниях молодого человека к дочери 

Актриса Анна Хилькевич поделилась с подписчиками в Instagram неприятной историей, которая произошла с ее маленькой дочерью Арианной.

По словам артистки, они вместе с дочерью были приглашены на день рождения к подруге Арианны, который праздновали в ресторане.

«За стеной в том же ресторане проходил корпоратив какой-то компании. И вроде бы кажется, что у нас с ними не может быть ничего общего! Но оно было — танцпол», — пояснила Хилькевич.

Она отметила, что обратила внимание на молодого человека, 22-24 лет, который явно проявлял внимание к Арианне и ее шестилетней подруге.

«Сначала просто танцы рядом, а потом стал уже пытаться взять за руки, и даже на руки. И достаточно настойчиво. (…) Вроде и сказать: «Не танцуйте с ним, не общайтесь с ним. Он намного взрослее вас, он незнакомый вам!» — нельзя. Это может повлечь за собой страх и ограничения, стереотипное поведения и внутренние блоки (…) Но внутри у нас ощущение чего-то такого, что нужно было сделать», — рассказала актриса.

В итоге, увидев, что ее дочери такое внимание неприятно, Хилькевич вмешалась в ситуацию.

«Я подошла к дочке, присела рядом с ней и сказала только одну фразу: «Арианна, если тебе это не нравится, ты всегда можешь сказать НЕТ. У тебя всегда есть право отказаться»», — отметила она, поинтересовавшись у подписчиков, сталкивались ли они с такими неоднозначными ситуациями.

В комментариях к записи поклонники заверили артистку, что она поступила правильно, рассказали истории о том, как к ним приставали в детстве, и сошлись во мнении, что ребенок имеет право отказаться от общения, если оно ему неприятно.

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