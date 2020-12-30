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Исчезновение Губина связали со словами из стихотворения Есенина 

Елена Прошина 1 час назад
Исчезновение Губина связали со словами из стихотворения Есенина
Фото: РИА Новости
Поклонники певца нашли предзнаменование странного исчезновения Андрея Губина, сообщает «Царьград». Оказалось, что певец сам спел об этом за несколько дней до пропажи.
Как сообщал «Рамблер», ранее журналисты Popcake.tv подняли панику в СМИ, беспокоясь о судьбе звезды начала 2000-х годов Андрея Губина. По их словам, артист в последний раз появлялся на публике в июле 2020 года. После этого он перестал выходить на связь, отвечать на звонки и сообщения. Близкие артисту люди предполагали, что он добровольно заперся у себя дома: дверь в квартиру никто не открывал. Друзья певца выразили подозрение, что с ним «что-то происходит». Впоследствии выяснилось, что в столичной квартире Губина нет.
Поклонники певца начали собственное расследование. Многие отметили, что в последний раз артист появлялся на публике в московском караоке-клубе, где исполнил песню группы «Монгол Шуудан» на стихи Сергея Есенина. В композиции есть такие слова «без возврата я покинул родные края» и «на московских изогнутых улицах умереть, знать, сулил мне Бог». Фанаты нашли в этом мистическое совпадение.
Впрочем, как выяснилось, Губин не исчез бесследно. Предприниматель Андрей Бурмяков пояснил, что певец просто сбежал от столичной эпидемии коронавируса в Египет. Он покинул Россию еще в сентябре. Бизнесмен подчеркнул, что регулярно созванивается с Губиным. Артист, по его словам, с юмором отреагировал на новость о своем исчезновении.
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Шоу-бизнес , Сергей Есенин , Андрей Губин , Царьград ТВ
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