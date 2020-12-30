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Москва

Дочь написала письмо умершей Легкоступовой 

Елена Прошина 46 минут назад
Дочь написала письмо умершей Легкоступовой
Фото: Instagram
Дочь погибшей исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой Анетта Бриль опубликовала в Instagram письмо маме, «которое так и не будет отправлено».
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. Тело артистки было кремировано, а ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти Легкоступовой ее мужа Юрия Фирсова. 18 декабря стало известно, что Фирсов заявил права на недвижимость, деньги и песни погибшей жены.
Анетта Бриль поздравила свою маму с юбилеем, отметив, что ее 55-летие стало днем памяти.

«Человек жив, пока мы его помним. (…) Я вижу маму в каждом цветке ее любимого подсолнуха, вижу ее улыбку и ямочку на щечке в улыбке своей старшей дочери, вижу ее глаза в грустном взгляде бабушки, слышу ее смех в смехе Матвея и до сих пор, когда закрываю глаза, могу почувствовать запах ее духов…», — написала дочь певицы.

Она отметила, что на долю ее семьи в этом году выпало тяжелое испытание, и выразила уверенность, что мама «стала ангелом-хранителем» для своих родных.

«Теперь я точно знаю, что именно писать в письме Деду Морозу, и знаю, какое именно желание самое главное… Лишь бы только никто не уходил…», — подчеркнула Анетта Бриль.

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Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Юрий Фирсов
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