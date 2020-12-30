Дочь написала письмо умершей Легкоступовой 

«Человек жив, пока мы его помним. (…) Я вижу маму в каждом цветке ее любимого подсолнуха, вижу ее улыбку и ямочку на щечке в улыбке своей старшей дочери, вижу ее глаза в грустном взгляде бабушки, слышу ее смех в смехе Матвея и до сих пор, когда закрываю глаза, могу почувствовать запах ее духов…», — написала дочь певицы.