Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск 

Рок-певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска города Клин. Об этом сказано в повестке о вызове артистки в полицию, с текстом которой ознакомился корреспондент ТАСС.
"Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос" — прим. ТАСС) Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт", — сказано в тексте документа. Причина вызова в нем не уточняется.
В пресс-службе Чичериной ТАСС сообщили, что в настоящее время она находится за пределами РФ, а потому прибыть в уголовный розыск Клина не смогла.
"Вся информация, приведенная в этом документе, является корректной. Большего сказать пока не можем, развернутый комментарий дадим после 3 января", — сказали в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе подмосковного ГУ МВД не смогли оперативно прокомментировать вызов Чичериной в полицию.