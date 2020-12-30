Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск 

"Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос" — прим. ТАСС) Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт", — сказано в тексте документа. Причина вызова в нем не уточняется.