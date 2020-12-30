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Москва

Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск 

ТАСС 1 час назад
Рок-певицу Юлию Чичерину вызвали в службу уголовного розыска города Клин. Об этом сказано в повестке о вызове артистки в полицию, с текстом которой ознакомился корреспондент ТАСС.

"Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос" — прим. ТАСС) Вам надлежит явится в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года. При себе необходимо иметь настоящую повестку и паспорт", — сказано в тексте документа. Причина вызова в нем не уточняется.

В пресс-службе Чичериной ТАСС сообщили, что в настоящее время она находится за пределами РФ, а потому прибыть в уголовный розыск Клина не смогла.

"Вся информация, приведенная в этом документе, является корректной. Большего сказать пока не можем, развернутый комментарий дадим после 3 января", — сказали в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе подмосковного ГУ МВД не смогли оперативно прокомментировать вызов Чичериной в полицию.
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Шоу-бизнес , Видео , Юлия Чичерина , МВД , ИТАР-ТАСС
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