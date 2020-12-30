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Москва

«Слишком жарко»: Серябкина выложила фото без лифчика 

Елена Прошина 1 час назад
«Слишком жарко»: Серябкина выложила фото без лифчика
Фото: РИА Новости
Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина на своей странице в Instagram опубликовала эротичный снимок. На фото певица изображена топлес.
Пост появился в ленте артистки 29 декабря. Серябкина предстала перед подписчиками в синих джинсах с высокой талией и черным ремнём. Больше на певице не оказалось ни одного предмета одежды. На одном фото Серябкина лежит на стуле, прикрыв оголенный бюст руками, на втором — стоит спиной к камере, чуть повернувшись в сторону, при этом показывая очертания груди.

«Denim 4 life («Джинсы для жизни» — пер.)», — подписала фото Серябкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Снимки вызвали бурную реакцию среди подписчиков звезды. Многие пришли в восторг от эротичного образа певицы, при этом заметив, что она выглядит совсем не пошло.

«Я забыла как дышать», — написала пользовательница под ником victoria__elizarova.


«Воу Ольга Юрьевна», — восхитилась olgas_molly.


«Стало слишком жарко, Оля, что ты делаешь», — взмолилась oks__gordeeva.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей раскритиковали слишком откровенную фотографию Анастасии Волочковой. Подписчики обратили внимание на фото, сделанное на Мальдивах. Балерина традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат. При этом фанаты отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.
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Шоу-бизнес , Ольга Серябкина
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