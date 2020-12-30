«Слишком жарко»: Серябкина выложила фото без лифчика 

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина на своей странице в Instagram опубликовала эротичный снимок. На фото певица изображена топлес.

Пост появился в ленте артистки 29 декабря. Серябкина предстала перед подписчиками в синих джинсах с высокой талией и черным ремнём. Больше на певице не оказалось ни одного предмета одежды. На одном фото Серябкина лежит на стуле, прикрыв оголенный бюст руками, на втором — стоит спиной к камере, чуть повернувшись в сторону, при этом показывая очертания груди.

«Denim 4 life («Джинсы для жизни» — пер.)», — подписала фото Серябкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Снимки вызвали бурную реакцию среди подписчиков звезды. Многие пришли в восторг от эротичного образа певицы, при этом заметив, что она выглядит совсем не пошло.

«Я забыла как дышать», — написала пользовательница под ником victoria__elizarova.

«Воу Ольга Юрьевна», — восхитилась olgas_molly.

«Стало слишком жарко, Оля, что ты делаешь», — взмолилась oks__gordeeva.

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