Алексей Воробьев вошел в топ-100 самых привлекательных мужчин 

Активно развивающий карьеру за рубежом Алексей Воробьев занял 33-е место рейтинга, в котором проходит под именем Alex Sparrow.

Воробьев фигурирует в рейтинге четвертый год подряд.

Самым привлекательным мужчиной года издание признало Феликса Кьельберга, известного в Youtube как PewDiePie. Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, выступающий под псевдонимом Ви. Бронза досталась австралийскому актеру Крису Хэмсворту.

Как сообщал «Рамблер», 32-летний Алексей Воробьев представлял Россию на Евровидении в 2011 году, исполнял роли в фильмах и сериалах «Однажды в Ростове», «Деффчонки», «Любовь с ограничениями» и «Космические войска». В сентябре в эфире шоу «Ты супер!» Воробьев рассказал, что несколько лет назад перенес инсульт и был наполовину парализован. С тех пор певец научился делать все это заново. Он признался, что по этой причине не боится вообще ничего.