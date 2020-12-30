Российский певец и актер Алексей Воробьев вошел в топ-100 самых привлекательных мужчин по версии Independent Critics и Youtube-канала TC Candler.
Активно развивающий карьеру за рубежом Алексей Воробьев занял 33-е место рейтинга, в котором проходит под именем Alex Sparrow.
Россиянин обошел звезду мирового футбола Криштиану Роналду (100 место), актеров Киану Ривза (98), Александра Скарсгарда (94), Дэниела Редклиффа (94), Майкла Фассбендера (85), Криса Эванса (79), Зака Эфрона (70) и Чарли Ханнэма (40).
Воробьев фигурирует в рейтинге четвертый год подряд.
Самым привлекательным мужчиной года издание признало Феликса Кьельберга, известного в Youtube как PewDiePie. Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, выступающий под псевдонимом Ви. Бронза досталась австралийскому актеру Крису Хэмсворту.
Как сообщал «Рамблер», 32-летний Алексей Воробьев представлял Россию на Евровидении в 2011 году, исполнял роли в фильмах и сериалах «Однажды в Ростове», «Деффчонки», «Любовь с ограничениями» и «Космические войска». В сентябре в эфире шоу «Ты супер!» Воробьев рассказал, что несколько лет назад перенес инсульт и был наполовину парализован. С тех пор певец научился делать все это заново. Он признался, что по этой причине не боится вообще ничего.