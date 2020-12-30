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«Запереться с любимой в номере»: Дмитрий Шепелев поделился планами на Новый год 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Шепелев захотел на Новый год запереться в номере с любимой
Фото: Instagram
Известный шоумен Дмитрий Шепелев в этом году рассекретил свои давние отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Влюбленные живут вместе и воспитывают двоих детей от прошлых отношений. У Дмитрия подрастает сын Платон, которого ему родила ныне покойная певица Жанна Фриске. Екатерина Тулупова воспитывает дочку Ладу, родившуюся в первом браке женщины.
Дмитрий Шелепев дал понять в Instagram, что с удовольствием провел бы новогоднюю ночь наедине со своей возлюбленной.

«Желание запереться с любимой в номере и в постели с шампанским встретить Новый год», — поделился телеведущий. Как оказалось, это всего лишь его мечты, которым не суждено сбыться.

По крайней мере, пока у Дмитрия и Екатерины маленькие дети. Тот случай, когда ожидание и реальность вновь не совпали.

«Но мы встречаем с детьми под елочкой. Ха-ха», — добавил Шепелев.

Подводя итого уходящего года, Дмитрий Шепелев отметил, что он все равно был важным и позитивным для него и его семьи.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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