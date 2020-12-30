Бари Алибасова выписали из больницы, куда он накануне попал с ушибами.

Продюсер назвал «херней какой-то» слухи о том, что он получил травмы, упав с лестницы в нетрезвом состоянии. При этом Алибасов истинную причину полученных ушибов он не раскрыл.

При этом продюсер подтвердил слова своего PR-директора Вадима Горжанкина о том, что он не может принимать пищу.

«Есть я не могу уже два месяца. У меня с пищеводом проблемы. Пищевод не пропускает, вообще не пропускает. Я сегодня впервые попытался поесть и поехал специально в магазин, купил манную кашу», — сказал он «Пятому каналу».

Как сообщал «Рамблер», накануне стало известно, что музыкальный продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве с ушибами и сотрясением мозга после падения с лестницы.

Полиции пришлось взломать дверь в квартиру Алибасова, поскольку из квартиры раздавались крики о помощи, но на звонки в дверь никто не реагировал. Сын Алибасова считает, что на его отца могло быть совершено покушение: его или избили, или сбросили с лестницы.